Антивоєнний рух солдатських дружин і матерів російському диктатору перед виборами може принести негатив.

У Кремлі побоюються, що дружини солдат строкової служби, незадоволені тривалими термінами служби, можуть стати серйозною політичною проблемою. Щоб не допустити сплеску невдоволення жінок, регіональним чиновникам дано вказівку якомога швидше видавати грошове забезпечення дружинам солдатів.

Видання Business Insider пише, що в Кремлі вважають, що більшість дружин більше хвилює отримання грошей, ніж повернення чоловіка з війни. Це повідомлення з'явилося після того, як 7 листопада дружини військовослужбовців провели рідкісну публічну акцію протесту в Москві.

Жінки зібралися на Театральній площі міста з плакатами, які вимагають перевести їх чоловіків в іншу частину військ, повідомили в Міністерстві оборони Великобританії, але міліція розігнала акцію "в лічені хвилини".

"Очевидно, що невизначено тривале перебування особового складу в бойових умовах без ротації все частіше розглядається як неприйнятне як самими військовослужбовцями, так і їх родичами", - заявили в британському відомстві.

Як повідомляє The Times of London з посиланням на російське видання The Insider, чиновникам також було дано вказівку не допустити поширення протестів на триденній конференції в Підмосков'ї. Їм було сказано наступне: "Переконуйте, обіцяйте, платіть. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, в будь-якій кількості, хоч 50 осіб".

Нещодавні заявки дружин військовослужбовців на проведення акцій протесту в Москві і Санкт-Петербурзі були відхилили. Схоже, що Кремль все більше стурбований невдоволенням населення, особливо у зв'язку з майбутніми в березні 2024 року виборами президента Росії.

Вони "необгрунтовано стурбовані", йдеться в останній доповіді аналітичного центру "Інститут вивчення війни", враховуючи "очевидне повсюдне схвалення" президента РФ Володимира Путіна.

За даними Левада-Центру, станом на жовтень 2023 року Путіна схвалювали 82% росіян. Деякі аналітики відзначають, що точність цих опитувань неясна, оскільки багато хто побоюється висловлювати свою незгоду з Путіним. Однак йому не загрожує серйозна небезпека при голосуванні, оскільки опозиція вже давно придушена, а ЗМІ знаходяться під контролем держави.

Однак у попередніх російських конфліктах в Афганістані та Чечні дружини та матері мобілізованих солдатів впливали на формування громадської думки, і, на думку аналітиків, Путін побоюється, що вони можуть стати ядром антивоєнного руху.

"У країні, де немає незалежних ЗМІ та інших ефективних систем державного контролю, де держава проводить репресивну політику щодо всіх видів громадянської активності, матері і дружини є єдиними легітимними критиками військових", - пише openDemocracy.

Війна проти України чинить тиск на Путіна, міжнародні санкції вдарили по економіці, а часткова мобілізація понад 300 тисяч резервістів викликала протести у вересні минулого року.

На цьому тижні голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова виступила із заявами про те, що росіяни, які поїхали з країни, намагаються дискредитувати майбутні вибори.

Як зазначили в ISW, її заяви свідчать про те, що "російський уряд продовжить посилювати цензуру під виглядом боротьби зі спробами внутрішнього втручання у вибори напередодні президентських виборів".

Війна в Україні - дружини російських солдатів незадоволені

9 листопада з'явилася інформація, що дружини мобілізованих росіян з Ульянівської області нарікали, що командування залишило їх поранених чоловіків помирати без їжі та води в оточенні ЗСУ.

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але мобіки опинилися в першій лінії і одразу під обстрілом українських військових.

