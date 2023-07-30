У ПВК Пригожина нібито вже нема потреби у наборі нових бойовиків.

Терористична приватна військова компанія "Вагнер" офіційно оголосила про "припинення на невизначений термін" набору нових найманців.

Як повідомляє Телеграм-канал "Вагнера", який публікує актуальні вакансії, наразі немає "гострої необхідності набору нових рекрутів".

"У зв'язку з наявністю великого кадрового резерву в ПВК "Вагнер" на даний момент відсутня гостра необхідність набору нових рекрутів. Робота регіональних центрів з набору в ПВК "Вагнер" припиняється на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

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Доля "Вагнера"

Після невдалого заколоту "Вагнер" видворили у Білорусь. Диктатор Олександр Лукашенко зустрів найманців ледь не "хлібом-сіллю".

Найманці ПВК "Вагнер" почали масово прибувати до Білорусі після невдалого бунту наприкінці червня. Українські прикордонники вчора повідомляли, що у Білорусі перебували приблизно 5 тис. "вагнерівців". Кремлівське фінансування, ймовірно, скоротилося, тому Пригожин більше не набирає нових бойовиків.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що у Білорусі група членів приватної військової компанії "Вагнер" перекинута у бік так званого Сувальського перешийку (коридору).

В Польському сенаті очікують, що злочинне угруповання "Вагнер", яке наразі накопичує сили на території Білорусі, почне терористичну операцію в Сувальському коридорі, що поєднує Польщу і Литву.

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