Господарі квартири повернулися додому після новорічних свят і виявили, що в квартирі розбиті вікна, а на холодильнику лежить військова ракета.

Жителям однієї з квартир житлового будинку в Саратові на Новий рік залетіла військова ракета.

Про це повідомляє видання Baza у своєму Telegram-каналі.

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Господарі квартири повернулися додому після новорічних свят і виявили, що у квартирі розбиті вікна, а на холодильнику лежить військова ракета. Спочатку вони подумали, що у квартиру на 19-му поверсі залетів феєрверк. Пізніше з'ясувалося, що у вікно потрапила ракета СХТ-40, яку використовують військові для сигналізації про хімічну тривогу.

На опублікованих кадрах видно, що снаряд розплавив верхню поверхню холодильника.

Хто і коли запустив снаряд у житловому районі, невідомо. Господарі квартири написали заяву в поліцію.

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Автор: Денис Прядко