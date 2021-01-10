Жителям однієї з квартир житлового будинку в Саратові на Новий рік залетіла військова ракета.
Про це повідомляє видання Baza у своєму Telegram-каналі.
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Господарі квартири повернулися додому після новорічних свят і виявили, що у квартирі розбиті вікна, а на холодильнику лежить військова ракета. Спочатку вони подумали, що у квартиру на 19-му поверсі залетів феєрверк. Пізніше з'ясувалося, що у вікно потрапила ракета СХТ-40, яку використовують військові для сигналізації про хімічну тривогу.
На опублікованих кадрах видно, що снаряд розплавив верхню поверхню холодильника.
Хто і коли запустив снаряд у житловому районі, невідомо. Господарі квартири написали заяву в поліцію.
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