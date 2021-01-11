Дахи мінаретів мечеті оброблять золотом.

У Грозному заклали капсулу під будівництво мечеті, яку назвуть ім'ям глави Чечні Рамзана Кадирова.

Читайте такожЧеченські "месники": героїв Marvel у дитячому центрі замінили на Кадирова та учасників Кавказької війниЯк пише TJ, назвати мечеть на честь глави республіки вирішили "на численні прохання місцевих жителів": "Рамзан Кадиров був категорично проти цієї ідеї, проте громадськість, духовенство і соратники глави зійшлися в єдиній думці".

Верховний муфтій Росії Талгат Таджуддін заявив, що не стане заперечувати проти ідеї назвати мечеть на честь Кадирова. А міністр друку Чечні Ахмед Дудаєв заговорив про демократичне суспільство і волю жителів, яка у них "в пріоритеті".

Мечеть імені Рамзана Кадирова: що відомо про проект

У мечеті буде чотири мінарети, що оточують основну частину будівлі з центральним куполом. Їхні дахи оброблять золотом.

Мечеть буде розрахована на дві тисячі людей, які моляться.

Терміни будівництва не називають.

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Автор: УНІАН