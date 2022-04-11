Кремлівські пропагандисти продовжують брати активну участь у воєнних злочинах РФ.

Російські війська відкрили вогонь по житлових будинках на сході України для сюжету кремлівських пропагандистів.

Пропагандистський ролик вийшов на каналі Известий.

Ведучий у касці стояв за спинами окупантів і знімав на камеру телефона буцімто бій російських військових з українськими захисниками.

Після запуску камери росіяни, що перебували біля пропагандиста, відкрили стрілянину з артилерії у бік житлових будинків.

Ведучий Известий стверджував, що "по той бік" нібито були розміщені позиції ЗСУ і навіть показав на камеру стовп диму "у результаті великого бою".

Війна Росії проти України

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об'єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування і тортур у ряді тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську та Чернігівську області.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

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