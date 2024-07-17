Там зосереджені найпотужніші "Панцири" на спеціальних платформах.

Резиденцію так званого президента РФ Володимира Путіна на Валдаї охороняють найпросунутіші зенітно-гарматні комплекси "Панцир". Про це в ефірі радіо NV сказав військовий експерт Іван Ступак.

Він зазначив, що на страху Путіна грається його оточення, яке на цьому заробляє бали в ході кремлівської підкилимної боротьби.

"Якщо Путіну розповісти, що українці готують якийсь удар проти нього, то його оточенню дається зелене світло на будь-які заходи і на цьому можна добре заробляти", - зазначає експерт. Відео дня

Ступак сказав, що була інформація про те, що цілий дивізіон - шість одиниць "Панцирів" - було підтягнуто в напрямку Валдая.

"Панцир" це зенітно-гарматний найпросунутіший комплекс в РФ, який може збивати в автоматичному режимі низьколітаючі умовно повільні об’єкти, котрі пересуваються зі швидкістю 100-200 км на годину, якими є, зокрема, безбілотники, які летять на висоті 30-40 метрів. Він може їх висмикувати і знищувати", - розповів експерт.

При цьому він додав, що ці комплекси ставлять на платформи орієнтовно висотою 10-15 метрів з метою збільшення куту огляду.

"І якщо там щось з’являється більше за птаха і рухається прямолінійно і з певною швидкістю і розмірами, то об’єкт знищується. Тобто таким чином дійсно намагаються убезпечити Путіна, бо розуміють, що українські безпілотники дійсно можуть долітати до резиденції. Якщо раніше це було хі-хі, ха-ха, подумаєш, що там той безпілотник, то зараз розуміють, що в порівнянні з крилатою російською ракетою, начебто 20-30 кг вибухівки це ні про що. Але якщо уявити чисто теоретично, що в третій годині ночі до Путіна стукають і кличуть ховатися, бо повітряна тривога і "Николаєвский Ваньок" пише, що там летить щось, то це працює проти Путіна, бо великий диктатор має ховатися від якихось безпілотників", - наголосив Ступак.

За його словами, якщо б маленький український безпілотник "прилетів" по адмінбудівлі чи навіть їдальні чи господарській будівлі, то як це тоді сприймуть росіяни, коли йдеться про влучання в об’єкт, що найбільше охороняється - це будуть моральні та іміджеві втрати.

Що відомо про резиденцію Путіна на Валдаї

Як повідомляв УНІАН, біля дачі Путіна на Валдаї з'явилася вежа з "Панцирем". Систему встановили на такій самій вежі, які раніше були помічені для установки ППО в Московській області. ППО розташована в лісі на острові Рябіновий – за 3,7 кілометра від "дачі" Путіна.

Вежу зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google, зроблених 6 травня цього року. У січні телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писав, що атаки українських дронів на Санкт-Петербург пов'язані з перекиданням систем ППО на "захист стратегічно важливого об'єкта на Валдаї.

Раніше екс-президент США і чинний кандидат на посаду глави Білого дому Дональд Трамп натякнув на ймовірне послаблення обмежень проти РФ і Путіна. За його словами, обмеження миттєво відштовхують "всіх, хто до нас наближається".

Також УНІАН повідомляв, що у ВМС ЗСУ розкрили, чи має агресор ядерну зброю в Криму. Як повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, немає жодних підтверджень знаходження зараз у Криму складів з ядерною зброєю росіян.

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