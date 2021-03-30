Таким чином блогер хотів привернути увагу до проблеми затоплення ділянки дороги.

Житель Копейска Челябінської області влаштував риболовлю в калюжі на одній з вулиць міста.

Ловлю риби зімітував місцевий блогер Микола Бринських, опублікувавши відео в Instagram.

На записі видно, що хлопець взяв вудку і заліз у калюжу на надувному човні. Коли повз нього проїхав автомобіль, він привітався з водієм жестом руки.

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Таким чином блогер хотів привернути увагу до проблеми затоплення ділянки дороги.

Представники місцевої адміністрації в розмові відзначили виданню "Підйом", що калюжа утворилася між двома ринками, звідки несвоєчасно вивезли сніг.

За словами влади, ситуація знаходиться під контролем, а на проблемній ділянці ведуться роботи.

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Автор: Денис Прядко