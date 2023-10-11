Володін заявив, що їх повернення ніхто не чекає.

У Державній думці Російської Федерації пригрозили "Магаданом" росіянам, які виїхали з країни і підтримують Україну в цій війні.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на засіданні вибухнув погрозами в бік тих, хто виїхав, заявивши, що їх більше не чекають в Росії. По приїзду таким росіянам забезпечений "Магадан", додав він.

"Той, хто виїхав з країни і зробив підлі вчинки, радіючи пострілам по території Російської Федерації, бажаючи перемоги нацистському кривавому Київському режиму, він повинен усвідомлювати, що тут його не тільки не чекають. Але якщо він приїде сюди, Магадан йому забезпечений", - сказав Володін.

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Тим часом російський Telegram-канал Mash повідомляє, що на російського олігарха Михайла Фрідмана, який нещодавно повернувся в Росію, поскаржилися в Генеральну прокуратуру.

Глава руху "Армія захисників Вітчизни" заявив, що той нібито переводив гроші на допомогу Україні, щоб "показати Заходу лояльність і позбутися санкцій". Тепер його перевірять за статтями "держзрада" і "дискредитація російської армії".

Що в Кремлі говорили про повернення росіян

Нагадаємо, що днями прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що росіянам, які виїхали з Росії після початку повномасштабної війни і під час мобілізації, нічого не загрожує.

"Громадяни Російської Федерації живуть у багатьох країнах світу, і Російська Федерація - це їхня батьківщина. Як батьківщина може загрожувати?" - сказав він журналістам.

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