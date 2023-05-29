Стверджується, що компанії, що підтримуються корпораціями, платять значно вищу заробітну плату, ніж добровольчі батальйони, пов'язані з ЧВК "Вагнер" або Міністерством оборони РФ.

В умовах дефіциту бажаючих загинути на війні в Україні охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями Росії, відправляють співробітників на лінію фронту, щоб довести лояльність Кремлю.

Як повідомляє The Wall Street Journal, глава РФ Володимир Путін, схоже, не хоче починати нову великомасштабну мобілізацію після призову минулої осені. Натомість Кремль частково передав набір персоналу приватному сектору та компаніям, які залежать від постійних державних контрактів.

В останні місяці держкомпанії, такі як "Газпром" створили приватні охоронні підрозділи для цієї мети, а існуючі компанії, контрольовані колишніми офіцерами російської армії, набрали нових членів. За словами солдатів, аналітиків і колишніх російських чиновників, в останні місяці більшість з них відправили чоловіків на війну в Україні, часто в якості допоміжних сил під командуванням Міністерства оборони.

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Відзначається, що ці компанії частково наслідують ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, однак вони менш чисельні, ніж "Вагнер" - всього кілька тисяч новобранців.

У той же час, зазначає WSJ, згідно Пригожину, публічним оголошенням про вакансії і колишнім російським чиновникам, компанії, підтримувані корпораціями, платять значно вищу заробітну плату, ніж добровольчі батальйони, пов'язані з "Вагнером" або Міністерством оборони. Деякі з них також краще навчені. Аналітики та новобранці кажуть, що війська часто підпорядковуються Міністерству оборони, на відміну від бійців Вагнера, які діють переважно самостійно.

WSJ повідомляє, що у лютому російський уряд видав постанову, що дозволяє "Газпрому", найбільшій російській енергетичній компанії, створити власну охоронну фірму, один з компонентів якої тепер називається "Потік". Два підрозділи, що виросли з охоронної фірми "Газпрому", потім були передані в пряме підпорядкування Міноборони Росії.

Через кілька тижнів після урядової постанови про створення приватних охоронних компаній "Газпрому" його новобранці розповіли в соцмережах, що вони воюють на лінії фронту в Україні, зокрема, в Бахмуті.

WSJ зазначає, що хоча приватні військові компанії технічно незаконні в Росії, однак охоронні компанії отримали неофіційне благословення Кремля діяти в інтересах війни РФ в Україні.

Росія кидає всі сили на війну в Україні

Зокрема, за даними британської розвідки, влада країни активізувала заклики до примусової праці суспільства, за методами СРСР. Зокрема закликають перейти на шестиденний робочий тиждень, а також зобов'язати росіян додатково працювати на заводах з виробництва боєприпасів.

Крім того, в Росії на тлі масової емміграції виник дефіцит топ-менеджерів - підприємствами просто нікому управляти. У той же час Держдума нещодавно прийняла закон, за яким у росіян можуть вилучати закордонні паспорти, так що втекти за кордон стане фактично неможливо.

Робочої сили також не вистачає - дефіцит працівників став найбільшим за останні 30 років.

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