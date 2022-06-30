Пасажири злякалися, коли дізналися, що на борту чартерного рейсу знаходяться дві людини без віз і документів, які дозволили б їм летіти.

Росіяни намагалися без квитків летіти з Мексики до Англії. "Зайців" спіймали на борту чартерного рейсу, їх з ганьбою вигнали. Люди сильно злякалися, коли дізналися про таких "нелегалів" в літаку.

Про це повідомляє видання Manchester Evening News.

Про інцидент розповіла жінка, яка подорожує разом зі своїм сином і дочкою. Вона летіла рейсом з Мексики в Манчестер. Їх літак злетів, проте пілот повернувся на злітно-посадкову смугу. Капітан оголосив, що на борту судна перебувають два пасажири-нелегали.

"Люди дивувалися, як дві людини могли потрапити на чартерний рейс без будь-яких документів. Це було дуже страшно, і цього не повинно було статися", - ділиться жінка.

На борт літака пробралися двоє росіян. "Зайці" хотіли нелегально потрапити з Мексики до Великобританії. Інші пасажири були перелякані, коли нелегалів виганяли з борту, всім сказали не знімати на відео те, що відбувається.

Через війну, яку РФ розв'язала проти України, багато пасажирів стали панікувати. Вони очікували провокацій від росіян, деякі навіть плакали.

"Зайців" з Росії з ганьбою виганяли з літака, проте вони не відразу погоджувалися покинути борт. Для видворення нелегалів екіпажу знадобилося близько півгодини. Однак і після того, як росіян вигнали з літака, проблеми не закінчилися. На борту знайшли "підозрілий пакет", який залишили після себе нелегали. Виявилося, росіяни забули багаж з електронною сигаретою. Компанія-авіаперевізник вже принесла свої вибачення за інцидент з "зайцями" з РФ і пообіцяла, що більше такого не допустить.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Бельгія припиняє видачу туристичних віз громадянам Росії.

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