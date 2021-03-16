У Петербурзі затримали водія, який підстрелив свого пасажира з ракетниці і поранив його ножем. Учасники інциденту виявилися родичами.
Читайте такожОлександра Сергійовича Пушкіна на смерть забили табуреткою в Росії
Про це повідомляє «Фонтанка». Так, конфлікт стався на Бухарестській вулиці і потрапив на відео.
Перехожі побачили, як з машини спочатку вирвався сніп вогню, а потім вивалився чоловік. Водій штовхнув його на тротуар, захопив щось в салоні і повернувся добити жертву, а потім зник.
Потерпілого відвезли в лікарню з вогнепальним пораненням і численними колото-різаними ранами. Він у важкому стані.
Зазначається, що поліція швидко встановила особу нападника, з ним зв'язалися і вмовили здатися. 35-річний Павло вже дає пояснення слідчим. Постраждалим виявився його 38-річний брат Владислав.
Причиною нападу стала раптова сварка. Раніше нападник вже був судимий за замах на вбивство, і потерпілим також виступав його старший брат.
Вас також можуть зацікавити новини
- У московському дитбудинку сирота стягла млинці на Масляну, вдавилася і померла
- На підлозі "в відрубі": у Росії пожежники зняли п'яного начальника на робочому місці (відео)
- У Москві виявили тіло 14-річної школярки зі слідами укусів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram