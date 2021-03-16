Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за замах на вбивство родича.

У Петербурзі затримали водія, який підстрелив свого пасажира з ракетниці і поранив його ножем. Учасники інциденту виявилися родичами.

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Про це повідомляє «Фонтанка». Так, конфлікт стався на Бухарестській вулиці і потрапив на відео.

Перехожі побачили, як з машини спочатку вирвався сніп вогню, а потім вивалився чоловік. Водій штовхнув його на тротуар, захопив щось в салоні і повернувся добити жертву, а потім зник.

Потерпілого відвезли в лікарню з вогнепальним пораненням і численними колото-різаними ранами. Він у важкому стані.

Зазначається, що поліція швидко встановила особу нападника, з ним зв'язалися і вмовили здатися. 35-річний Павло вже дає пояснення слідчим. Постраждалим виявився його 38-річний брат Владислав.

Причиною нападу стала раптова сварка. Раніше нападник вже був судимий за замах на вбивство, і потерпілим також виступав його старший брат.

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Автор: Дмитро Захаров