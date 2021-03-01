Серед убитих – 5-річний хлопчик.

У російському селищі Кудьма 26-річний підсобний робітник вбив цілу родину, щоб заволодіти їхніми грошима та коштовностями.

Читайте такожУ Росії ОМОН увірвався в жіночий монастир з кувалдами (відео)Про це повідомляє СУ СКР по Нижегородській області.

Зазначається, що трагедія сталася 28 лютого. На цей час підозрюваний затриманий.

За версією слідства, затриманий з корисливих мотивів з ножем напав у гаражі на 64-річного пенсіонера, потім у будинку на його 63-річну дружину. Після цього він убив їхню 41-річну невістку і її 5-річного сина.

«Викравши велику суму грошей і цінності, він зник з місця злочину», – йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц