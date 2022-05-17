Біженці нібито її нервували, хоча ніяких конфліктів з українцями у росіянки, судячи з опублікованих матеріалів, не було.

Росіянка влаштувала дебош у черзі маркету в Тель-Авіві через українку.

Своїми подвигами дівчина похвалилася в Instagram, передає Telegram "Боже, яке кончене".

Імовірно, акція була спланована. Напередодні скандальних Stories блогерка скаржилася в мережі на українців в Ізраїлі.

Біженці нібито її нервували, хоча ніяких конфліктів з українцями у росіянки, судячи з опублікованих матеріалів, не було.

Дівчина показувала вулиці, посміювалася над випадковими перехожими і стверджувала, що на українців чекає "покарання".

"Я пройшлася по центру Тель-Авіва, ну... це не моє місто. Як страшно жити. Я В а**уе, в повному... Дівчинка з Відня розповідала, що їй довелося звалити звідти через них (українців - ред.). Ходять такі всі нахабні, бл**ь, я дивлюся на них ось так само, на**й. Ті, кому я попадуся якимось чином, цим людям, значить боженько прислав покарання", - пригрозила росіянка.

Уже в наступному Stories росіянка демонструє, як грубить людям у черзі. Відео блогерка підписала: "За Відень! За Європу! Проти України! Раз**бала хох**бов".

"Якщо ви думаєте, що тут в Ізраїлі ви будете вести себе так само, як в Європі, то х**й вам. Боже, на**й уеб**в свою Україну, чуєш, мавпо страшна", - висловилася росіянка.

Персонал магазину намагався заспокоїти блогершу, але та не зупинялася і далі продовжувала "показувати обличчя руского міра".

Як писав УНІАН, після грандіозної перемоги українського гурту Kalush Orchestra на масштабному пісенному конкурсі Євробачення 2022 в італійському Турині у Росії не вщухають обговорення і суперечки.

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