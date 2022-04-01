Окупанти у зоні ЧАЕС розмісили радіоактивний ґрунт.

Російські окупаційні війська, які перебували біля Чорнобильської атомної електростанції і копали фортифікаційні споруди, наковталися радіоактивного пилу, і тепер ризикують захворіти на онкологічні захворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав член Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко в ефірі спільного телемарафону українських каналів.

"Радіація вийшла з того місця, де вона перебувала, тобто з землі, з першими заходами російської броньованої техніки на територію України, тому що у Чорнобильській зоні можна переміщуватися лише дорогами асфальтними, які спеціально там прокладені", - сказав Ємельяненко.

Він сказав, що спостерігаючи за діями росіян можна зробити висновок, що вони взагалі не розуміли, куди приїхали, і як треба поводитися на цій території.

За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний ґрунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіонуклідного пилу.

"Поки в України ще був радіаційний моніторинг, поки вони його не відключили і не зламали, ми бачили, що рівні перевищували навіть контрольні для цієї території. Там повірте мені, вони достатньо високі", - сказав він.

"Одразу скажу, що за територію Чорнобильської зони вся ця грязюка, навіть з тим сильними вітрами, які в Україні були кілька днів тому, вона не розноситься, бо це як звичайний пил... Тому після того, як відійдуть всі ці воєнізовані угрупування не тільки з самої атомної електростанції, як це сталося вчора, але й з самої Чорнобильської зони, де вони поки що залишаються, треба буде робити такий самий процес ліквідації, який був у 1986 році частково. Тобто, треба буде мити, відмивати зі спецрозчинами дороги, змивати всю цю багнюку, частково закопувати фортифікаційні споруди, які вони зробили в рудому лісі, але я буду наполягати на тому, щоб частку цих фортифікаційних споруд залишили просто для історії, щоб всім відвідувачам Чорнобильської зони після того, як закінчиться війна, просто показувати дурість Росії", - сказав Ємельяненко.

За його словами, російські солдати "наковталися цього радіоактивного пилу".

"Він потрапив всередину, звідки він їх зараз виїдає альфа та бета частинами, а це вже прямий шлях до онко, до інвалідності та всього іншого. В їхньому здоров'ї тепер будуть проблеми, сподіваюсь, на все їх не дуже довге життя", - сказав Ємельяненко.

Нагадаємо, 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну, і супротивник взяв під контроль всі об'єкти ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження. Пізніше з’явилась інформація про імовірне опромінення російських військових, які, зокрема, рили окопи в Рудому лісі Чорнобильської зони.

31 березня стало відомо, що війська Росії повністю вийшли з території ЧАЕС.

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