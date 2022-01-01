Канадці зняли молодіжні збірні Росії та Чехії з рейсу у Франкфурт-на-Майні.

Хокеїстів молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з рейсу з канадського Калгарі до Франкфурта-на-Майні.

Як повідомила на своїй сторінці у Twitter журналістка шведської телекомпанії SVT Марі Леманн, яка летіла тим же рейсом, серед причин були пияцтво, куріння і відмова носити медичні маски.

"Чеську і російську команди було знято з рейсу. Їх не пустять до Франкфурта. Серед причин - пияцтво, куріння і відмова надягти маски. У Канаді відмова від носіння маски - злочин. ... Слід додати, що далеко не всі чеські і російські гравці поводилися погано", - написала Леманн.

Вона також опублікувала фото з місця подій.

За даними російського федерального спортивного телеканалу "Матч ТВ", дві збірні вилітали з Калгарі, щоб дістатися Франкфурта, а звідти - додому, у РФ і Чехію.

Читайте такожНа чемпіонаті світу з шахів українець змусив росіянина кидатись фігурами (відео)Джерело телеканалу говорить, що чимало чеських хокеїстів були п'яні та несли із собою спиртні напої, а серед росіян сильно п'яних помічено не було. Однак головний тренер росіян, Сергій Зубов, курив, коли йшов через рукав посадки в літак. Крім того, не всі хокеїсти були в масках.

Зрештою канадський авіаперевізник зняв з рейсу обидві команди. Витрати лягли на організаторів і Міжнародну федерацію хокею, а збірним уже взяли квитки на наступний день. Росіяни та чехи з Калгарі полетять у Торонто, звідки доберуться до Франкфурта.

Схожий випадок уже траплявся у 2011 році, коли молодіжна збірна Росії поверталася додому з Баффало, і американський авіаперевізник звинуватив хокеїстів у тому, що вони були нетверезими. Тоді команду також знімали з рейсу.

Головний тренер молодіжної збірної Росії з хокею прокоментував журналістам новий інцидент.

"Коментувати особливо нема чого. Команда вилітає додому в Росію через годину. Усі живі-здорові. Напевно, комусь дуже сильно потрібно перебільшити те, що насправді сталося. Багато хлопців з обох збірних неправильно носили маски. Після неодноразових нагадувань авіакомпанія вирішила зняти обидві збірні з рейсу. Та перестаньте, які цигарки ? Я кинув палити три роки тому", - заявив Сергій Зубов.

При цьому менеджер збірної Чехії Ота Черни каже, що його хокеїсти перед вильотом купували сувеніри та телефонували додому, а російські гравці сиділи в барі, повідомляє isport.cz. Він стверджує, що чехів зняли з рейсу після скарг пасажирів на поведінку росіян, адже у команд були майже однакові сірі світшоти від організаторів чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, молодіжний чемпіонат світу, який проходив у Канаді, скасували через масові спалахи COVID-19.

Одразу три збірні стали жертвами масового зараження коронавірусною інфекцією - команди США, Чехії та Росії. Їм навіть присудили технічні поразки через те, що вони не з'явилися на матч 3-го туру групового етапу.

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