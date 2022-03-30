Громадський радник губернатора Самарської області Денис Кортунов позбувся посади через пост в соцмережі.
Цьому рішенню передувала висловлена Кортуновим в інтернеті підтримка висловлювань президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю російським журналістам на YouTube.
"Зеленський крутий", - написав російський чиновник. Це і не сподобалося місцевій владі.
Денис Кортунов був радником губернатора Самарської області РФ з IT-проектів на громадських засадах з 2017 року.
Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам вперше після початку війни.
У неділю, 27 березня, з президентом України здзвонилися російські журналісти. Зокрема, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник і журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Комерсанта" Володимир Соловйов.