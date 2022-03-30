Таким чином він прокоментував інтерв'ю українського президента російським журналістам.

Громадський радник губернатора Самарської області Денис Кортунов позбувся посади через пост в соцмережі.

Цьому рішенню передувала висловлена Кортуновим в інтернеті підтримка висловлювань президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю російським журналістам на YouTube.

"Зеленський крутий", - написав російський чиновник. Це і не сподобалося місцевій владі.

Денис Кортунов був радником губернатора Самарської області РФ з IT-проектів на громадських засадах з 2017 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам вперше після початку війни.

У неділю, 27 березня, з президентом України здзвонилися російські журналісти. Зокрема, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник і журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Комерсанта" Володимир Соловйов.

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