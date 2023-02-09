Наразі російській регулятор займається одразу кількома секретними проектами, які здатні ще більше обмежити росіян у праві на "свободу слова".

Російській Роскомнагляд займається таємною розробкою одразу кількох проектів, які дозволять посилити державний контроль за росіянами в інтернеті.

Йдеться про створення проектів під умовними назвами "Чистий інтернет" та "Вепр", як з'ясували журналісти в рамках розслідувального проекту Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода.

Матеріали потрапили до журналістів завдяки білоруській групі хакерів "Кіберпартизани", яка восени 2022 року проникла в базу однієї зі служб Роскомнагляду та отримала доступ до внутрішніх документів органу та листувань між співробітниками.

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З'ясувалося, що російський регулятор планує запустити нову "ферму ботів" під кодовою назвою "Чистий інтернет". В описі йдеться, що головною особливістю "ферми" стане можливість автоматизованого ведення соціальних мереж за алгоритмами, які дозволять створити "певну схожість із людиною". Основним завданням ботів буде штучне створення користувацької активності в соціальних мережах. Наголошується, що програма повинна працювати так, щоб боти успішно витримували перевірку при вступі навіть у закриті групи та спільноти.

Також співробітники Роскомнгаляду працюють над створенням проекту "Вепр". Програма націлена на пошук в інтернеті так званих "точок інформації напруженості" (скорочено – ТІН). Через цю програму компанія планує посилити контроль над діяльністю росіян в інтернеті. Передбачається, що "Вепр" вмітиме виявляти першоджерело інформаційної події, оцінювати розмір аудиторії, яка його обговорює, та перевіряти дії учасників дискусій на порушення законів. Також програма зможе передавати зібрані дані "до уповноважених органів".

Наразі в архіві документів Роскомнагляду є список ТІН, що налічує сотні тем, за які у РФ можуть засадити в тюрму: починаючи від "фейків" про російську армію – до образ президента РФ Володимира Путіна.

Покарання за поширення "фейків" щодо армії РФ

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Держдума РФ ухвалила закон про кримінальне покарання за "свідомо неправдиві фейки" про дії російської армії. Наразі російський режим використовує закон на свою користь та саджає громадян до тюрми навіть тоді, коли їх дії не кваліфікуються як правопорушення.

Нещодавно у Держдумі РФ також заявили про наміри заборонити письмово поширювати інформацію про кримінальне минуле добровольців, які беруть участь у бойових діях в Україні.

Там анонсували штрафи для ЗМІ: за "звичайну дискредитацію" передбачається штраф від 30 000 до 50 000 рублів. Якщо матеріали містять заклики до протестів - штраф становить до 100 000 рублів, але у певних випадках штрафи хочуть збільшити навіть до 3000 000 рублів.

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