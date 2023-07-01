На федеральному каналі показали сюжет, який натякає на неефективність ПВК.

Російська пропаганда взялася за знищення свого ж міфу про ефективність ПВК "Вагнер" на фронті. В ефірі федерального каналу випустили сюжет, у якому обнулили результати найманців Євгена Пригожина у Бахмуті Донецької області.

Пропагандисти поставили під сумнів ефективність "Вагнера" і назвали Бахмут "не найважливішим з погляду фронту" містом, порівнявши його з Маріуполем. Місто назвали "одним із найважливіших центрів української металургії", з якого "вісім років цілеспрямовано робили потужний укріпрайон, що вважався неприступною "Азовсталлю" та вкрай мотивованим батальйоном "Азов".

У сюжеті перераховуються підрозділи російської армії, які брали участь у битві за Маріуполь, серед яких немає "Вагнера". Диктор наголошує, що місто було захоплене за 71 день. Водночас Бахмут окуповували 224 дні.

Роспропаганда на завершення зауважила, що ніхто "аж ніяк не применшує подвиг" бійців ПВК, "які чесно і самовіддано билися".

Втім, 21 травня той же канал заявив, що "звільнення" Бахмута - це "подія історичного масштабу".

Чому режим пішов проти "Вагнера"?

Роспропаганда активно хвалила "Вагнер" та називала його "непереможним", але ситуація докорінно змінилася після 23 червня. Того дня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин оголосив про військовий заколот у Росії. Події розвивалися стрімко і вже наступного дня "вагнерівці" увійшли в Ростов і взяли під контроль всі військові об'єкти, а потім рушили на Москву.

Наступного дня марш закінчився за 200 кілометрів до Москви, коли Пригожин провів переговори із Олександром Лукашенком. "Вагнер" повернувся у польові табори.

Після цього у Пригожина з'явилися проблеми. Ватажку "Вагнера" поставили чіткі умови через заколот, який він влаштував проти військового командування РФ. До 1 липня Пригожину дали час закрити всі справи в Росії і забрати своє майно.

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