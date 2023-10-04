Губернатор Бєлгородської області заявив про збиття цілей у небі.

В ніч на середу, 4 вересня, у російських Бєлгороді та Брянську пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці у мережі.

Також російські Telegram-канали оприлюднили відео, на яких можна почути гучні звуки. Після цього губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над містом та районом працює протиповітряна оборона, нібито росіянами було збито цілі. Тим часом адміністрація Брянскої області мовчить.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - додав Гладков.

Відео дня

Російський проект "ВЧК-ОГПУ" повідомляє, що у центрі Москви, поряд із Кремлем, просто зараз лунає повтіряна тривога. Раніше влада РФ повідомляла про заплановану на 4 жовтня перевірку цих систем.

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