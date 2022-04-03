Чи передбачає покарання тюремне ув'язнення, поки не уточнюється.

У Росії хочуть ввести кримінальне покарання за виконання "антиросійських санкцій".

Як повідомив голова комітету російської Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас, відповідні поправки до Кримінального кодексу РФ внесуть до Держдуми вже 4 квітня, повідомляють російські ЗМІ.

"Ми з колегами з Держдуми завершили роботу і в понеділок внесемо поправки до Кримінального кодексу щодо виконання обмежувальних заходів, запроваджених іноземними державами (санкцій) на території Російської Федерації", – написав Клішас у своєму Telegram-каналі.

Чи передбачає документ тюремне ув'язнення, сенатор не уточнив.

Як раніше повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, багато країн світу, включаючи ЄС, Британію, США, Японію і Австралію, миттєво запровадили проти РФ перший нищівний пакет санкцій, які торкнулися як російських чиновників і олігархів, так і цілі сфери діяльності. Після цього були запроваджені ще три пакети санкцій. Паралельно багато іноземних компаній заявили про відхід з російського ринку.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже заявив про підготовку Євросоюзом п'ятого пакету санкцій проти Росії – він допоможе закрити всі лазівки для обходу обмежень.