Залишити собі знайдений скарб вони побоювалися з ідейних міркувань.

Сім'я з Сизрані знайшла в недавно купленій квартирі скарб і закопала його.

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Під час ремонту вони виявили під старим лінолеумом в коридорі монети і пачку купюр.

"До нас квартиру довгий час здавали. Хто залишив гроші - невідомо. Але це явно не була заначка. Знайдене більше нагадує грошовий талісман - монети різного номіналу і пачка. Навскидку, близько п'яти тисяч різними купюрами", - розповіли господарі житла.

За їхніми словами, залишати собі знайдений скарб вони побоюються з ідейних міркувань.

"Ми не фанати магії, але раптом тут проводили якісь ритуали. Ми з цим зв'язуватися не хочемо. Тому вирішили, що раз ці гроші не наші - краще від них позбудемося. Скарб закопаємо в землю", - розповіли вони.

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Автор: УНІАН