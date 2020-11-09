Сьогодні вранці Антон Макаров вбив двох офіцерів і товариша по службі.

У російському Землянську затримали солдата-строковика Антона Макарова, який напередодні вбив трьох людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Як повідомляється, раніше хлопець викрав машину, погрожуючи водієві зброєю. При затриманні Макаров не пручався і не стріляв.

"Сьогодні вночі Антон був у наряді. О п'ятій ранку до нього підійшов черговий полку майор Єрмолаєв з перевіркою. У якийсь момент офіцер відвернувся, Макаров взяв з пожежного щита сокиру і вдарив його в спину, після чого витягнув пістолет і вбив. Він також поранив рядового Фірсова. Після цього Антон пішов до кімнати особового складу і вбив уродженця Інгушетії Мікаіла Акталієва і єфрейтора Кожикіна", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина у Воронежі: що відомо

У російському Воронежі солдат строкової служби влаштував стрілянину на території військової частини. НП сталася на військовому аеродромі в вранці 9 листопада.

В результаті НП були вбиті три людини, нападник втік.

Стрільцем виявився 20-річний солдат-строковик Антон Макаров.

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Автор: УНІАН