Російські ресурси вже встигли з'ясувати, що синці - це результат спарингів з "безконтактного бою".

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов з'явився в ефірі з синцями на обличчі із засмученим виглядом через успіхи контрнаступів Збройних сил України.

Фрагмент ефіру з'явився у мережі.

Під час коментування війни в Україні Соловйов раптом не знайшов приводів для оптимістичних прогнозів для окупантів. Він засмучений, що ЗСУ розгромляють російські позиції на Херсонщині та Харківщині.

Відео дня

"Якось тривожно мені все одно. Звісно, хочеться, щоб наші тільки тиснули, тільки наступали, але в житті так не буває. Важливо чим все закінчиться", - сказав засмучений рупор Кремля.

Однак особливо тішить не лише депресивний настрій Соловйова, а синці на його обличчі. Один із синців розташовано під оком, а ше кілька на носі та лобі.

Російський Телеграм-канал "База" повідомив, що синці у кремлівського рупора могли з'явитися через спаринги з "безконтактного бою", які нібито відбулися минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, російські пропагандисти нерідко закликають до вбивств українців та погрожують ядерними ударами. Зокрема, нещодавно топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов здивував небаченою відвертістю. Кремлівський рупор публічно визнав себе терористом та закликав "зносити" Одесу, Харків та Миколаїв.

Вас також можуть зацікавити новини: