Мирному населенню треба дати три дні на те, щоб евакуюватися, заявив кремлівський рупор.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов здивував небаченою відвертістю. Кремлівський рупор публічно визнав себе терористом та закликав "зносити" Одесу, Харків та Миколаїв.

Про це він заявив в ефірі федерального каналу.

"Я взагалі терорист, я взагалі сказав: значить так... Три дні - усім вийти мирним з Харкова, з Миколаєва, з Одеси. Якщо це не буде зроблено - зносимо квартал за кварталом", - заявив Соловйов.

Нагадаємо, російський пропагандист, ведучий шоу "Соловйов Live" і "Вечір з Володимиром Соловйовим" перебуває в санкційних списках ЄС, Великобританії, Канади, Австралії, внесений до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України. Його канал "Соловйов Live" на YouTube закритий через порушення умов використання платформи.

11 червня 2022 року Соловйов запропонував захопити країни-виробники запчастин, яких не вистачає Росії через санкції за вторгнення в Україну.

22 червня 2022 року пропагандист Соловйов пригрозив НАТО Третьою світовою війною.

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