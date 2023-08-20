Спочатку губернатор відрапортував про 12 збитих цілей, але вже через пару годин розділив власну цифру на чотири.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков здивував новими цифрами про збиті "українські" дрони.

Раніше чиновник заявив, що в районі 14:51 над Бєлгородським районом спрацювала система ППО і нарахував 12 ліквідованих цілей.

Вже через пару годин він відзначився коротким уточненням у своєму Telegram, що протиповітряна оборона РФ збила три дрони. За даними Гладкова, йдеться про інтервал з 13-50 до 14-40.

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"Уточнена інформація по роботі ППО над Бєлгородом і Бєлгородським районом: сьогодні в період з 13-50 до 14-40 в повітрі було збито 3 цілі", - йдеться в повідомленні чиновника.

Над Бєлгородською областю знову помітили дрони

Нагадаємо, ця неділя стала гучним вихідним для Бєлгородської області: вдень місцевий губернатор В'ячеслав Гладков запанікував і нарахував у небі мінімум 12 збитих дронів. По них традиційно успішно спрацювала ППО РФ, стверджував чиновник. На тлі його повідомлень в мережі стали з'являтися фото і відео, де видно задимлення.

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