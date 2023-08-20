Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков здивував новими цифрами про збиті "українські" дрони.
Раніше чиновник заявив, що в районі 14:51 над Бєлгородським районом спрацювала система ППО і нарахував 12 ліквідованих цілей.
Вже через пару годин він відзначився коротким уточненням у своєму Telegram, що протиповітряна оборона РФ збила три дрони. За даними Гладкова, йдеться про інтервал з 13-50 до 14-40.
"Уточнена інформація по роботі ППО над Бєлгородом і Бєлгородським районом: сьогодні в період з 13-50 до 14-40 в повітрі було збито 3 цілі", - йдеться в повідомленні чиновника.
Над Бєлгородською областю знову помітили дрони
Нагадаємо, ця неділя стала гучним вихідним для Бєлгородської області: вдень місцевий губернатор В'ячеслав Гладков запанікував і нарахував у небі мінімум 12 збитих дронів. По них традиційно успішно спрацювала ППО РФ, стверджував чиновник. На тлі його повідомлень в мережі стали з'являтися фото і відео, де видно задимлення.