Регіональна влада заявила, що не несе відповідальність за свою тероборону.

Оперативний штаб Бєлгородської області РФ відреагував на звернення дружини незадоволеного мобілізованого в тероборону, якого разом з товаришами по службі перекинули в "ДНР" і записали в штурмовий підрозділ.

Як повідомляє російське видання Astra, оперативний штаб, коментуючи відправку мобілізованих в "ДНР", повідомив, що рішення про передислокацію приймає виключно Міністерство оборони РФ, а регіональна влада до цього не причетна.

Крім того, штаб стверджує, що бійці не мають стосунки до тероборони, оскільки були призвані в рамках мобілізації. До того ж, військова частина пройшла підготовку, відповідає штаб.

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Невдоволення російських мобілізованих - що відомо

6 березня у мережу потрапило відео з мобілізованими з Білгородської області, які раніше перебували в теробороні. Вони скаржилися, що їх перекинули в "ДНР" і записали в штурмотряди, після чого без підготовки і розвідки кинули "штурмувати села". Вони стверджували, що таке управління призвело до серйозних втрат, і заявили, що не будуть виконувати накази.

Це не перше схоже звернення. На перекидання з тероборони в штурмові підрозділи раніше скаржилися "мобіки" з Іркутської області. А мобілізовані з Туви також стверджували, що військові "ДНР" їх били і залякували.

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