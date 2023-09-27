Про це висловилися в ефірі топ пропагандиста Соловйова.

У РФ натякнули, що можуть зробити "щось суворе" з Талліном, обізвавши Естонію провінцією США. Раніше стало відомо, що Росія створює "волонтерські" мобільні групи недалеко від загальної держкордону.

Відповідною заявою в ефірі топ пропагандиста Росії Володимира Соловйова відзначився президент Асоціації прибалтійських досліджень Микола Межевич.

На пару з Соловйовим вони обговорили, що Москва без наслідків з боку Америку могла б загрожувати Естонії, позаяк Вашингтон в будь-якому випадку не пішов би на застосування ракет проти Росії.

"Існує точка зору, що якщо ми дозволимо собі сказати щось суворе або вже тим більше щось зробити щодо Талліна-Ревеля-Коливані, то уже через 15 хвилин полетять американські ракети. Запевняю... Якби вони могли їх відправити, знаючи, що нічого не буде у відповідь, вони б вже давно їх відправили", - заявив Межевич.

Він додав, що США вважають ці території "провінцією" і "периферією", тому не підуть на такий ризик. "Для них це провінція провінцією, периферія периферією, тому нічого тут не буде", - вказав Межевич.

МЗС Естонії заговорив про перейменування двох російських міст

Нагадаємо, відповідними погрозами в ефірі Соловйова пропагандисти відзначилися на тлі заяви естонського МЗС про те, що 2 "російським" містам в Естонії збираються повернути етнічні назви. Так, Калінінград може стати Кенігсбергом, а Кінгіссеп - Ямбургом або Яамою. Про це заявляв глава комітету у закордонних справах Естонії Марко Міхкельсон 26 вересня.

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