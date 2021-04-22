Повідомляється, що особа та місцеперебування збоченця вже встановлені.

У мережу потрапило відео, як в російському Ярославлі літній розпусник пристає до маленької дівчинки в напівпорожньому автобусі.

Читайте такожУ Росії вітчим роками ґвалтував маленьку донькуВідео опублікували в місцевих Telegram-каналах.

Як пише сайт 76.ru, інцидент стався в Дзержинському районі Ярославля 20 квітня. На кадрах видно, як чоловік сидить поруч з дівчинкою і гладить їй коліно. Вона деякий час терпить ці дії, а потім пересідає на інше сидіння.

За інформацією Telegram-каналу LifeShot, особу та місцеперебування збоченця вже встановлено. За фактом події порушили кримінальну справу.

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Автор: Катерина Шварц