У мережу потрапило відео, як в російському Ярославлі літній розпусник пристає до маленької дівчинки в напівпорожньому автобусі.
Читайте такожУ Росії вітчим роками ґвалтував маленьку донькуВідео опублікували в місцевих Telegram-каналах.
Як пише сайт 76.ru, інцидент стався в Дзержинському районі Ярославля 20 квітня. На кадрах видно, як чоловік сидить поруч з дівчинкою і гладить їй коліно. Вона деякий час терпить ці дії, а потім пересідає на інше сидіння.
За інформацією Telegram-каналу LifeShot, особу та місцеперебування збоченця вже встановлено. За фактом події порушили кримінальну справу.
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