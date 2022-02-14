Прокуратура почала перевірку за даним фактом.

Кумедний та одночасно обурливий випадок стався у Тверській області Російська Федерація. Лежачого пацієнта везли до "швидкої допомоги" у ковші трактора через не розчищену дорогу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратура Тверській області у Telegram-каналі.

Інцидент стався ще 29 січня в одному з сіл Бежецького району Тверської області. Для лежачого хворого викликали "швидку допомогу", але доїхати до нього медики не змогли через не розчищену від снігу дорогу. Лікарям довелося своїм ходом добиратися до хворого.

У свою чергу водій "швидкої допомоги" попросив допомоги в перевезенні хворого у місцевого фермера. Пацієнта поклала в ківш трактора разом з медиками та їх так довезли до машини "швидкої".

Відео такого нестандартного підходу до перевезення хворого потрапило в мережу та зацікавило правоохоронців. Прокуратура Тверськох області почала перевірку за даним фактом.

"Бежецьким міжрайонним прокурором Тверської області організована перевірка за повідомленням із засобів масової інформації про те, що швидка допомога не змогла проїхати в одне з сіл Бежецького району через не очищені від снігу дороги, у зв'язку з чим хворого доставили до карети швидкої допомоги в ковші трактора", - йдеться в повідомленні.

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