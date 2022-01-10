Росіяни вкрай обурені через назву акції.

Російські школярі вшанували пам'ять і героїзм жителів Калініна під час окупації фашистами дивним флешмобом. Діти створили гвоздики, в яких нарахували 1488 пелюсток.

Про це повідомляє прес-служба управління освіти Твер.

"У кожній гвоздиці - пелюстки Пам'яті! Всього 1488 пелюсток в пам'ять про кожну годину, прожите містом Калініним в окупації. Місто Калінін пробуло в окупації 62 дні - 1488 годин!"- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що флешмоб пройшов в рамках акції "Молодь пам'ятає" під егідою активістів міського штабу шкільного активу міста Твері. Діти поклали до Обеліска Перемоги дві великі гвоздики, які складаються з маленьких.

При цьому зазначено, що акція пройшла ще 16 грудня 2021 року, але заговорили про неї тільки зараз, коли скандал знайшов жахливі масштаби.

"Передайте хто-небудь управлінню освіти Твері, що квест "1488 пелюсток Пам'яті" в контексті перемоги над фашизмом — дещо... неординарна назва", - обурилися в мережі.

Вся справа в сумнівній цифрі - 1488, яка є кодовим гаслом у білих націоналістів. Найчастіше, під цією цифрою мають на увазі націоналістичні гасла терориста Лейна, цитату Гітлера або нацистське вітання "Heil Hitler!".

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