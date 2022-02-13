Місцеві мешканці впізнали у "танцівниці" мера окупаційної адміністрації.

У залі міськради окупованого Нижньогородського району Криму невідома танцівниця виконала перед депутатами східний танець живота. У мережі заявили, що цією "танцівницею" був сам глава окупаційної адміністрації Антон Кравець.

Ролик з’явився у місцевих Telegram-каналах, цитує український блогер та журналіст Денис Казанський.

Користувачі виклали у соцмережі ролик, на якому видно, як невідомий чоловік під східну музику танцює у масці і у перуці на тлі портрета Володимира Путіна і триколора.

Автор допису Євгеній Сорокін обурився такими танцями перед російськими державними символами і Путіним: "Ось як сходить з розуму народний мер! Що це за бенкет під час пандемії? В адміністративній будівлі? Під портретом президента і прапором Росії… Тільки подумати: Алі-Баба і сорок розбійників".

У мерії це заперечують. Там кажуть, що це співробітниця адміністрації, яка рік тому 23 лютого таким чином вже вітала колег.

Прес-секретар окупаційної "Ради міністрів" Криму Євгеній Пересвєтов заявив виданню Подъем, що не планує з’ясовувати, звідки це відео, оскільки "ця інформація нас не цікавить".

Згодом з’явилась оновлена інформація від самого Кравця, що це відео, мовляв, старе і він не брав участі в ньому.

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