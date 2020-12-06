Поранена дівчина в лікарні розповіла, що стріляв її знайомий, який намагався до неї домагатися.

У Москві поліцейський поранив неповнолітню дівчину з травматичного пістолета.

Читайте такожУ Росії вчителю довелося відстрілюватися від школяра і його друзів (фото)Про подію повідомив начальник управління інформації та громадських зв'язків ГУ МВС Росії по Москві, передає НТВ.

За його словами, інцидент стався в ніч проти 6 грудня на суднобудівній вулиці біля одного з житлових будинків. 33-річний співробітник ППС, перебуваючи не на службі та в цивільному одязі, кілька разів вистрілив у неповнолітню дівчину.

Поліцейського затримали, проти нього порушено кримінальну справу про хуліганство.

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Як пише Telegram-канал 112, постраждалій 13 років, її звуть Софія. Зазначається, що поліцейський посварився з дівчинкою і вистрілив їй в ногу.

Читайте такожСпливли моторошні подробиці смерті дівчини в прямому ефірі в РосіїНа крики прибігли сусіди, вони побачили, як чоловік намагається затягнути дівчинку в під'їзд. Вони ж викликали «швидку допомогу», яка відвезла пораненого підлітка в лікарню. Вже там дівчинка розповіла: стріляв її знайомий Іван, який намагався до неї домагатися.

За інформацією Telegram-каналу LIFE SHOT, поліцейський був гостем, якого батько та мати дівчинки запросили у свою квартиру на застілля. У якийсь момент, після дози спиртного, поліцейський вирішив спуститися на вулицю «подихати» і покликав з собою доньку господаря. На вулиці він став до неї приставати.

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Автор: УНІАН