Сам чоловік йшов на справу з дверною ручкою.

У російському місті Канськ 33-річна продавчиня цілодобового магазину відбилася від грабіжника стопкою поліетиленових пакетів.

Про це повідомили в ГУ МВС Росії у Красноярському краї.

О третій годині ночі чоловік під виглядом покупця зайшов до приміщення торгового павільйону і пройшов за працівницею за прилавок. Він замахнувся на жінку невеликим металевим предметом і почав вимагати передати йому гроші. Однак продавчиня не розгубилася.

"Схопивши складені у стопку поліетиленові пакети, вона почала відмахуватися ними від нападника. Порушник не очікував такої відсічі: побачивши, що вона натиснула тривожну кнопку, поспішно зник без наживи", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали. Ним виявився місцевий житель 1991 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, а в останньому випадку - за злочин проти життя і здоров'я.

Як з'ясувалося, на справу грабіжник пішов зі звичайною металевою дверною ручкою, яку потім викинув.

Щодо чоловіка порушено кримінальну справу, його взяли під варту.

Раніше УНІАН писав про жінку з Уельсу, яка за 40 років зібрала 10 тисяч пакетів. Деякі з них коштують сотні фунтів.

А в Росії продавчиня секс-шопу побила грабіжника гумовим ділдо.

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