Другий гелікоптер, імовірно, зміг повернутися на аеродром неподалік села.

У Саратовській області зіткнулися два військові вертольоти, один з пілотів загинув.

Про це повідомляє пропагандистське ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.

Вертольоти розбилися під час навчальних польотів. Один з них належав військовій базі у селі Соколове.

Після зіткнення один вертоліт упав, на його борту було троє людей. Один з військових загинув, другий врятувався (він у задовільному стані з контузією), доля ще одного невідома.

Під час падіння вертоліт проорав близько 100 метрів землі неподалік лісосмуги і розвалився.

Другий гелікоптер, імовірно, зміг повернутися на аеродром неподалік села.

Причиною трощі російська влада називає технічну несправність.

Мер Саратова Михаїл Ісаєв підтвердив повідомлення про падіння вертольота.

"На території Кумисної поляни сталося падіння вертольота "Ансат", який здійснював навчальний політ з села Соколове. За попередньою інформацією, екіпаж покинув вертоліт за допомогою парашутів", - написав він у Telegram.

Як писав УНІАН, кремлівська пропагандиста знову сіла в калюжу. Росіяни видали телевізійникам свій підбитий танк за український.

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