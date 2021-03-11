Постраждала називає свого хлопця "співробітником ГРУ" та боїться, що він уникне покарання.

П'яний москвич до втрати свідомості побив свою дівчину Юлію Толмачову за те, то вона подивилася в його телефон.

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Зазначається, що інцидент стався в ніч проти 8 березня. За словами однієї з подруг постраждалої, у них є записи, на яких він зізнається, як протягом години бив її головою об стіну та добивав металевою ложкою для взуття.

Як пише «360» з посиланням на розповідь дівчини, хлопець служить в російській розвідці (вона називає його «співробітником ГРУ») і може уникнути покарання. Постраждала вже написала заяву в поліцію та зафіксувала побої.

«Ситуації схожі були, на Новий рік, наприклад, дівчата були свідками. Він вдарив мене в живіт та кулаком в щелепу. Те, що було 8 березня, - це було побиття. Він ударив мене головою об стіну кілька разів, так, що у мене крововилив почався. Бив мене ногами по обличчю, в живіт, бив залізною ложкою», - розповіла вона.

За словами Юлії, причиною стали її ревнощі.

«Причина була на ґрунті ревнощів моїх. Я залізла в його телефон, він це не любить. Оскільки він був у стані алкогольного сп'яніння, то не став стримуватися і ось так мене відлупцював. Я побачила в його телефоні те, що не повинна була побачити», - згадала постраждала.

В результаті у Юлії зламаний ніс, закрита черепно-мозкова травма, а також численні садна та синці.

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Автор: Катерина Шварц