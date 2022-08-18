Загиблий був уродженцем Азербайджану, а в Ростовську область переїхав багато років тому.

У Ростові-на-Дону 33-річний капітан російської армії з Московської області розстріляв 51-річного таксиста. Злочинець служив у ракетних військах і побував у кількох гарячих точках. Конфлікт виник через те, що загиблий був проти війни в Україні.

Про це пише російське видання 161.ru.

Таксист був уродженцем Азербайджану, а в Ростовську область переїхав багато років тому.

За попередньою версією, вбивця почав доводити таксисту "свою політичну позицію щодо дій в Україні". Тіло загиблого з кульовими пораненнями було знайдено на вулиці.

"Підозрюваний дає свідчення і поки в них плутається. Загиблий отримав чотири кульові поранення з 9-міліметрового ПМ. Швидку викликали невідомі, але медики не встигли врятувати", — додав співрозмовник видання.

Ростовський гарнізонний військовий суд заарештував військовослужбовця на два місяці, поки з'ясовуються обставини злочину.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Росії чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Росіянин "попросив вжити заходів до своєї дружини", яка висловлює "антиросійські настрої" у зв'язку з війною і "налаштовує проти уряду" їхню спільну дитину.

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