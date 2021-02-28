Інцидент трапився після зустрічі осетинського і дагестанського спортсменів.

У Дагестані (РФ) змагання з дзюдо були перервані через масову бійку за участю вболівальників і спортсменів.

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Як повідомляє «Медуза» з посиланням на російські ЗМІ, бійка сталася в Каспійську, під час першості Північно-Кавказького федерального округу з дзюдо серед юніорів.

Як пояснив голова дисциплінарної комісії Федерації дзюдо Дагестану Хабіб Магомедов, інцидент трапився після зустрічі осетинського і дагестанського спортсменів.

"Вони боролися більше десяти хвилин, були напружені моменти, судити важко було цей поєдинок. Коли дагестанський спортсмен виграв, на трибуні вболівальник вигукнув: "Ура!", відреагував дуже емоційно. Поруч з ним сидів осетинський уболівальник, він йому щось відповів, у них сталася словесна сварка, яка переросла в бійку», - розповів він в інтерв'ю «РИА Новости».

Причетні до бійки спортсмени будуть дискваліфіковані, МВС розпочало у зв'язку з подією перевірку.

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Автор: Дмитро Захаров