У російському Мурманську сталася масштабна пожежа на базі постачання "Фактор". Основним напрямом діяльності підприємства є постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту.
Як повідомляє регіональний відділ МНС РФ, інформація про пожежу надійшла до служби о 21:21 за місцевим часом.
З місця інциденту евакуйовали п'ять газових балонів. За попередньою оцінкою, площа пожежі становить 500 квадратних метрів.
Пожежі в РФ: останні новини
22 грудня на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов", що знаходиться на ремонті у Мурманську, сталась пожежа. Вогонь спалахнув через нібито ремонтні роботи.
20 грудня в Чувашії сталася масштабна пожежа на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Газопроводом, побудованим на початку 1980-х, російське паливо постачають до Західної Європи через Україну.
Раніше стався вибух на нафтопереробному заводі в Ангарську, який є найбільшим НПЗ у східному Сибіру. Вогонь охопив 2 тисячі 500 квадратних метрів.
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