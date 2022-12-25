Площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

У російському Мурманську сталася масштабна пожежа на базі постачання "Фактор". Основним напрямом діяльності підприємства є постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту.

Як повідомляє регіональний відділ МНС РФ, інформація про пожежу надійшла до служби о 21:21 за місцевим часом.

З місця інциденту евакуйовали п'ять газових балонів. За попередньою оцінкою, площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

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Пожежі в РФ: останні новини

22 грудня на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов", що знаходиться на ремонті у Мурманську, сталась пожежа. Вогонь спалахнув через нібито ремонтні роботи.

20 грудня в Чувашії сталася масштабна пожежа на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Газопроводом, побудованим на початку 1980-х, російське паливо постачають до Західної Європи через Україну.

Раніше стався вибух на нафтопереробному заводі в Ангарську, який є найбільшим НПЗ у східному Сибіру. Вогонь охопив 2 тисячі 500 квадратних метрів.

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