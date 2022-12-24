Попередньою причиною загоряння вважається несправний обігрівач або залишена на ніч непогашена пічка.

У будинку престарілих Кемеровської області вночі трапилась велика пожежа. За даними Коммерсантъ, загинуло 20 осіб з 26 тих, хто проживав у будівлі.

Площа пожежі склала 180 кв.м. За інформацією російських агентств, попередньою причиною загоряння вважається несправний обігрівач або залишена на ніч непогашена піч.

Будівля вигоріла майже повністю, зазначає Baza.

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Спочатку СКР порушило кримінальну справу за ч.3 ст. 109 КК РФ (заподіяння смерті з необережності двом або більше особам). Пізніше були порушені справи за ч.3 ст. 293 КК РФ (недбалість) і за ч. 3 ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів).

Співрозмовник "Интерфакс" в екстрених службах повідомляв, що згоріла будівля використовувалася як притулок для бездомних.

Пожежі в Росії

Як писав УНІАН, в ТЦ "Мегахімки" в Підмосков'ї сталася пожежа і послідували вибухи, в результаті чого обрушилися перекриття ТЦ. Слідом за цим загорівся шинний комбінат в російському Барнаулі. Підприємство виробляє шини під відомим брендом Nortec.

Перед цим у Брянській області Росії загорівся резервуар з нафтопродуктами.

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