Міноборони РФ планує передати корабель до складу Військово-морського флоту не раніше, ніж у 2024 році.

На російському крейсері "Адмірал Кузнєцов", що знаходиться на ремонті у Мурманську, сталась пожежа.

Як пише кремлівський ресурс РИА Новости, вогонь спалахнув через нібито ремонтні роботи.

"У ході ремонтних робіт на крейсері "Адмірал Кузнєцов" сталось загоряння, повідомив глава ОСК Рахманов. За його словами, пожежні системи спрацювали штатно, вогонь ліквідовано, збитків і постраждалих немає", - пишуть пропагандисти.

Адмірал Кузнєцов – що відомо про крейсер

У червні кремлівські ЗМІ писали про продовження ремонту російського авіаносця ще на рік – через нові дефекти, виявлені під час ремонтних робіт.

Міноборони РФ планує передати корабель до складу Військово-морського флоту не раніше, ніж у 2024 році.

Це не перше перенесення термінів ремонту "Адмірала Кузнєцова". Спочатку корабель мав повернутися на флот у 2022 році, але згодом дату перенесли на 2023 рік.

Втрати Чорноморського флоту - дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 16 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.

Остання масштабна операція на ЧФ Росії була здійснена в жовтні. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті.

Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва", потоплений ВМС України навесні 2022 року. Корабель, за словами моряків, що вижили, повинен був брати участь у захопленні Одеси.

Пізніше Росія пішла з острова Зміїний - через регулярні атаки ЗСУ, послабивши свою хватку незаконно контрольованої частини Чорного моря.

Як стверджував військовий експерт Олег Жданов, у зв'язку з постійними атаками України велика частина штабу ЧФ Росії була вивезена з окупованого Севастополя до Росії.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко говорив, що роль Чорноморського флоту "на 70% зведена нанівець, бо він вже не може виконувати свої функції".

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