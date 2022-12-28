Хоч масштабного загоряння вдалося уникнути, будівля все одно постраждала.

У Подільську (Московська область РФ) подружжя літніх росіян підпалило військкомат. Одній з підозрюваних 76 років.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", підпалювачів затримали на гарячому біля будівлі військового комісаріату на проспекті Леніна. У військкоматі згоріло вікно, але більш масштабного поширення вогню вдалося уникнути.

Спочатку повідомлялося, що військкомат підпалювали двоє жінок, але згодом з'ясувалося, що це було подружжя - 70-річний чоловік та його 76-річна дружина. Навіщо пенсіонеркам знадобилося підпалювати будівлю - невідомо. РосЗМІ зазначають, що вони могли діяти за завданням телефонних шахраїв.

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Дивні підпали в РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Росії зафіксовано не менше 12 випадків підпалу військкоматів, згідно з травневими даними Генштабу. Після оголошення "часткової" мобілізації кількість випадків підпалу військкоматів у РФ збільшилася.

У червні невідомі спалили відділення Росгвардії у Хабаровському краї, а в жовтні підпалили приймальню Медведєва в Москві.

Нещодавно колишній депутат від "Єдиної Росії" Данило Акімов підпалив військкомат у селі Івантіївка Саратовської області Росії.

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