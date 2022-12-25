Екс-депутат не став заперечувати свою причетність до підпалу.

Колишній депутат від "Єдиної Росії" Данило Акімов підпалив військкомат у селі Івантіївка Саратовської області Росії, пише Baza.

Акімов запалив і кинув пластикову пляшку з бензином та олією в кабінет чергового. Вже вранці 24 грудня поліцейські знайшли і затримали Акімова. Він не став заперечувати свою причетність до підпалу і заявив, що влаштував його заради розваги.

Чоловік у 2011 році значився серед підприємців і був депутатом місцевої ради. У 2022-му його засудили за статтею про виробництво і збут товарів без маркування (ст.171.1 КК РФ).

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Випадки підозрілих підпалів в Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Росії зафіксовано не менше 12 випадків підпалу військкоматів, згідно з травневими даними Генштабу. Після оголошення "часткової" мобілізації кількість випадків підпалу військкоматів у РФ збільшилася.

У червні невідомі спалили відділення Росгвардії у Хабаровському краї, а в жовтні підпалили приймальню Медведєва в Москві.

Мобілізація в Росії

У вересні російський президент Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію на війну проти України. За деякими даними, Росія змогла призвати до 400 тисяч осіб. Паралельно здійснювалось насильницька вербування в ряди "вагнерівців" ув'язнених.

В українському Генштабі не сумніваються, що частину резервістів використовують для спроби нового великого наступу взимку або навесні 2023 року.

"Мобіками" посилено ділянки фронту на сході і півдні України.

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