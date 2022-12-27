Росіяни не виплачують компенсації пораненим окупантам.

Російський окупант у телефонній розмові поскаржився товаришеві, що командування перестало виплачувати обіцяні військовим компенсації за поранення і контузії, отримані на війні.

Як сказано в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України, у окупантів також труднощі зі звільненням. Не звільняють навіть контрактників.

"Ніхто не хоче служити. Звільняють тільки тих, кому за 50 років", – зазначив російський військовий.

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Крім того, командування "кидає" загарбників з бойовими виплатами.

"За контузії, за поранення взагалі перестали платити. Контузії і осколкові – за них теж хлопців кидають. Хто фосфором отруївся, кого фосфором попалили, теж не платять. Коротше, хорошого немає від слова зовсім. Єдине, ось там в частині пацани кажуть, нова техніка заходить. Тож скоро поїдемо на передок до вас", – додав окупант.

Війна в Україні: яку "компенсацію" видають у РФ

У тимчасово окупованій Донецькій області Росія видала вдовам шахтарів, які були мобілізовані та ліквідовані на війні проти України, чорні пакети. Саме в них рашисти склали святкові подарунки.

При цьому в Росії придумали спосіб, як не виплачувати родичам загиблих окупантів компенсації. Так, росіяни проводять реорганізацію підрозділів. Після цього рідним загиблих окупантів відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у зв'язку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав.

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