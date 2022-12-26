Хлопця відправили до психіатричної лікарні.

У російському місті Сиктивкар сталася неприємна пригода за участю призовника. Хлопець у віці 20 років прийшов у військкомат і розрізав вени. Він зробив це на очах співробітників і власної матері.

Про інцидент вдалося дізнатися виданню "ПроГород". За інформацією порталу, подія сталася сьогодні, 26 грудня. Призовник прийшов на комісію до військкомату разом зі своєю матір'ю. Під час візиту він розкрив вени "гострим предметом". Що мається на увазі під цим формулюванням, точно не повідомили.

Призовник вчинив спробу самогубства на очі співробітників військкомату і матері. Після цього хлопця відправили в місцеву психіатричну лікарню. У МОЗ Республіки Комі прокоментували подію на запит видання "7х7". Вчинок призовника назвали спробою "шантажу". Інформація про поточний стан здоров'я молодика відсутня.

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Події за участю російських солдатів

Сьогодні, 26 грудня "доброволець" і "мобілізований" з РФ влаштували конфлікт, в якому застосували гранату. В результаті вибуху постраждала одна людина.

Мобілізовані минулого тижня влаштували погром в салоні оптики. Вони погрожували продавцю і пошкодили частину майна. Співробітникам довелося викликати поліцію.

Воєнком Тюменської області Олексій Кулічков заявив, що "помилково призвані" чоловіки самі в цьому винні. Вони нібито своєчасно не подали свої облікові дані або не звернулися до військового комісаріату за місцем проживання.

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