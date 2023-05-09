Компанії допомагають організувати пологи і чилійський паспорт за суму до 1 млн рублів.

В РФ після скандалу в Аргентині ділки ринку других паспортів почали масово рекламувати відправку вагітних росіянок в Чилі.

У мережі розміщені десятки роликів на YouTube, де порівнюються програми Аргентини і Чилі для родового туризму. У цьому бізнесі вже беруть участь десятки російських компаній і їх представники в Чилі, пише видання The Moscow Times.

Серед них Chilekids з офісами в Москві, Махачкалі і Вінья-Дель-Мар, сервіс Chilepassport, Chilemamas, Panamamama, Assispoint, проект Look My Tour та інші. Ціна на отримання громадянства для дитини практично однакова - компанії допомагають організувати пологи і чилійський паспорт за суму до 1 млн рублів.

Відео дня

Компанії дають обіцянку, що відразу після народження дитина отримує один з найсильніших паспортів (12 місце в світовому рейтингу), а його батьки також зможуть претендувати на громадянство.

Скандал з вагітними росіянками в Аргентині

Торік росіяни влаштували "пологово-паспортний туризм" в Аргентину. Користуючись місцевим законодавством, громадяни РФ кинулися народжувати дітей в цій країні, щоб дати їм можливість отримати паспорт Аргентини.

На початку лютого 2023 року аргентинська влада вирішила розібратися з цією ситуацією. Міграційні органи почали наводити порядок з потоком вагітних росіянок.

Влада Аргентини почали масово відмовляти громадянам РФ у продовженні дозволів на перебування в країні після скандалу з навалою вагітних росіянок.