У Росії спостерігається загострення процесів взаємної недовіри.

Керівник офісу президента України Михайло Подоляк висловив свою точку зору на збиття літака, в якому знаходився лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і частина його оточення.

На думку Подоляка, замовником авіакатастрофи могла виступити тільки одна людина, репутацію якого Пригожин обнулив рівно два місяці тому, почавши так званий заколот.

"Він (Пригожин – УНІАН), безумовно, загнав Путіна в страх, тваринного рівня страх. І Путін, виходячи з його психотипу, повинен був домогтися певної сатисфакції. І ось він її у своєму демонстративному, зухвалому стилі здійснив... - показаному як інформаційне повідомлення: будь-хто, хто вчинить зраду, буде ліквідований", - сказав Подоляк.

Відео дня

При цьому, він вважає важливими два інших питання. Перший - під які саме і під чиї гарантії Пригожин безпечно існував два місяці. Зокрема, побував у Пітері на саміті Росія-Африка, літав до Москви, зустрічався з військовою елітою середньої ланки, почав "поновлюватися" як медійний персонаж.

На думку Подоляка, складно уявити, що Пригожин всерйоз сприймав слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інших, хто обіцяв йому підтримку. Подоляк підкреслює: лідер ПВК "Вагнер" не міг вірити таким обіцянкам, прекрасно знаючи Путіна, його злопам'ятність.

"Тобто, повинні були бути якісь матеріальні носії, які гарантують Пригожину недоторканність", - акцентує глава офісу президента.

Друге питання, яке його цікавить, це нібито присутність в літаку разом з Пригожиним Дмитра Уткіна - російського офіцера спецназу ГРУ, який захоплюється ідеями Третього Рейху. За деякими даними, він вважається засновником приватної військової компанії "Вагне" і має однойменний позивний, який потім став "брендом" ПВК.

За даними Подоляка, Уткін - вкрай обережна людина і сенс його присутності в "компанії" Пригожина поки залишається загадкою.

Як зазначає Подоляк, Пригожин не один почав в червні "протестний рух", він взяв з собою понад 5 тис. озброєних людей, які досить довго разом працювали. Іншими словами, були синхронізовані, розуміли один одного з півслова і знали, в чому суть мотивації. Тобто, коли в червні вони пішли маршем на Москву, то "точно розуміли", що це гра проти специфічної держави, яка виступала замовником специфічних послуг – усунення опонентів, масові вбивства, захоплення чужих територій, держперевороти. "Коли ти виходиш проти такої держави, то безсумнівно припускаєш удар у відповідь. Для мене зовсім незрозуміло, чому вони проявили інфантилізм, коли за 200 км від Москви зупинилися (у червні – УНІАН). Тому що в таких ситуаціях ти повинен або йти до кінця, або розуміти, що на тобі стоїть мітка смертника", - заявив Подоляк.

Він зазначає, той же Уткін і інші командири "Вагнера" усвідомлювали, як будуть розвиватися подальші події - що в живих їх не залишать.

"А "малинові" умови, типу ви поїдете в Білорусь, вас ніхто не буде чіпати, у вас будуть замовлення, гроші, обіцяли замовлення на "роботи" в Нігерії, в Центральній Африці, щоб блокувати там якісь інтереси європейців або американців... вони повинні були розуміти, що все це - забовтування. Тобто, це все відстрочений смертний вирок", - каже Подоляк.

На його думку, відповідні висновки повинні зробити залишки ПВК, зокрема, рада командирів, яка також буде усунена. За словами Подоляка, демонстративне усунення Пригожина і Уткіна сигнал іншим "вагнерівцям": залишитися живими - шансів немає, тому що Путін доведе помсту до фіналу.

Подоляк припускає, що скоро стане відомо про десятки інших інцидентів з командирами "Вагнера", наближеними до Уткіна і Пригожина. Наприклад, "цікава доля" Михайла Мізинцева – колишнього заступника міністра оборони РФ, який приблизно півроку тому став заступником Уткіна і займався забезпеченням ПВК.

Як припускає Подоляк, певним чином вже поплатився генерал Сергій Суровікін, звільнений з посади головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ.

"Над ним попрацювали медикаментозно. На сьогодні він виглядає як напівовоч і вже недієздатний у фізіологічному сенсі. Тобто, мені здається, що всі люди, які проявили нелояльність (до Путіна – УНІАН), Всі будуть вилужені з еліт, як таких. Але все це призведе до обвалення", - вважає Подоляк.

Він пояснює, що у Путіна з "елітами" кримінальними, військовими, кримінально-силовими була певна домовленість, свого роду "червона лінія". Однак зараз президент РФ позначив, що "червоних ліній" більше немає - він буде всіх знищувати. Подоляк припускає, це пов'язано з тим, що Путін вже ніколи не вийде зі стану страху, в який його загнав "пригожинський заколот". Тепер російський президент у всіх сумнівається за винятком, зовсім недієздатних, "беззубих".

"Як той же Медведєв (заступник голови Ради Безпеки РФ), який виконує функцію блазня. Тому мені здається, що там починається серйозний період внутрішньої смути, коли люди почнуть один на одного підозріло дивитися, почнуться дивні доноси, смерті, зникнення саме всередині еліти. І Путін буде йти на руйнування альтернативних силових центрів. Він спробує взяти все під контроль, а це фізично неможливо", - стверджує Подоляк.

На його думку, у Путіна немає наступника, який міг би забезпечити йому спокій. Він вважає, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і керівник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов – недієздатні, і в майбутньому їх теж пустять у "витрату".

"Вони всі - з мітками", - підкреслив Подоляк.

Смерть Пригожина

23 серпня в Тверській області (РФ) розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Всі, хто був на борту, включаючи Пригожина, загинули.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, українська сторона жодним чином не причетна до цих подій.

Вас також можуть зацікавити новини: