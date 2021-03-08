Молодий чоловік написав своїм знайомим, що вбив дівчину, тому що йому були потрібні гроші на чергову дозу мефедрона.

У Новосибірську молодий чоловік убив свою дівчину заради грошей на наркотики.

Читайте такожРосіянка під наркотиками влаштувала дебош у літаку: її зв'язали мотузкою та скотчем (відео)Про це пише Медуза.

У ніч на 7 березня поліція виявила в квартирі будинку на вулиці Кошурникова труп 17-річної дівчини. Вона загинула від множинних ножових поранень в області шиї.

З'ясувалося, що 19-річний співмешканець дівчини вбив її, викрав гроші і відправився на таксі до знайомої в Кемерово. Автомобіль потрапив в аварію, після чого він пересів в машину далекобійника. Поліцейські вийшли на зв'язок зі знайомою хлопця і затримали його на місці зустрічі.

Як пише телеграм-канал Mash Siberia, молодий чоловік написав своїм знайомим, що вбив дівчину, тому що йому були потрібні гроші на чергову дозу мефедрона.

«Я до останнього не думав, що можу це зробити. Просто уяви, наскільки ти на тварину перетворюєшся», - цитує видання одне з його листувань. Після цього він також написав, що «поїхав випилюватися».

За даними ЗМІ, дівчина загинула у власний день народження. Раніше вона неодноразово скаржилася в соцмережах, що її хлопець «наркоман і абьюзер», і просила допомоги психотерапевта.

«Відносини у них були складні. Він її бив, у мене є листування, де вона скаржиться на насильство, приниження... я намагалася допомогти їй, але вона відмовилася», - розповіла сестра підозрюваного у вбивстві «Комсомольській правді».

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Автор: УНІАН