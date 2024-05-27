Попередньо, було збито безпілотник.

Ввечері у понеділок, 27 травня 2024 року, у Підмосковʼї пролунали вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Зазначається, що, за попередніми даними, там було збито безпілотник. Тим часом Baza уточнює, що дрон був збитий над Балашихою. Зараз на місці працюють співробітники оперативних служб.

У мережі вже публікують фото з Підмосковʼя:

Відео дня

Офіційної інформації наразі немає.

Оновлено: В російському Міноборони стверждують, що засобами ППО в Московській області було знищено "малорозмірну повітряну кулю".

Удари по Росії

26 травня безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області РФ.Дрон подолав відстань у понад 1800 кілометрів, і це – рекордна відстань.

Крім того, в ніч проти 27 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу в Орловській області. Вибухи пролунали на території Лівенської нафтобази.

Кількома днями раніше дрони помітили в Татарстані. Росавіація оголосила про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська. Повідомлялося про оголошення тривоги та евакуації на кількох підприємствах.

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