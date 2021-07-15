Виявилося, що завод-виробник "Супутник-V" за темпами вакцинації займає друге місце серед тих, що відстають.

В Уфі працівники заводу ВАТ "Фармстандарт-Уфавіта", який виробляє вакцину "Супутник V", масово відмовляються робити щеплення своєю ж вакциною.

Як передає видання Пруфи, статистика щодо вакцинації працівників найбільших підприємств міста була озвучена на оперативній нараді в мерії.

Виявилося, що завод-виробник "Супутник-V" за темпами вакцинації займає друге місце серед тих, що відстають.

Чисельність працівників заводу - 1650 осіб, і майже 150 осіб пред'явили медвідводи, а з решти прищепилися лише 34%. Гірші темпи вакцинації тільки у ВАТ "Уфимський комбінат хлібопродуктів", де прищепилися 19% від усього числа співробітників, 7 осіб отримали медвідводи..

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Вакцина "Супутник" - що відомо

Російську вакцину схвалили понад 60 країн світу, пише The Guardian. Однак препарат досі не підтверджений європейським регулятором. ЗМІ вважають "Sputnik V" інструментом політичного впливу Росії.

Крім того, російська вакцина виявилася непопулярною і в самій РФ. На 2 червня – через 5 місяців зі старту кампанії імунізації – тільки 18 мільйонів громадян РФ з 144 мільйонів отримали одну дозу препарату, що значно менше в порівнянні з показниками в західних державах.

Словаччина, яка закупила 2 мільйони доз вакцини, тепер хоче передати 160 тисяч доз "Sputnik V" іншим країнам. В ЄС на покупку препарату погодилися тільки Словаччина та Угорщина.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) знайшла порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V". Російська сторона стверджує, що вони вже усунені.

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Автор: Денис Прядко