Мер Москви пообіцяв розіграш автомобілів серед вакцинованих проти коронавірусу людей.

У Росії намагаються заохочувати людей щепитися від коронавірусу всіма можливими способами. До прикладу, мер Москви Сергій Собянін заявив, що вакциновані москвичі матимуть шанс виграти автомобілі.

Як повідомляється на сайті Собяніна, такий розіграш буде проводитися раз на тиждень. Вартість авто – близько 1 мільйона рублів.

Собянін повідомив, що в Москві вже працює програма заохочення людей, яким понад 60 років. Наразі додатково влада хоче стимулювати до вакцинації всіх москвичів, віком від 18 років.

Читайте такожДекілька учасників випробувань російської вакцини від COVID-19 заразилися коронавірусом

"Раз на тиждень будуть розігрувати 5 машин, які коштують близько 1 мільйона рублів. Результати розіграшів будуть оголошувати щосереди, починаючи з 23 червня, в ефірі каналу "Москва 24"", – зазначив чиновник.

У новій програмі зможуть брати участь всі, хто отримав першу дозу вакцини з 14 червня по 11 липня. Втім мер Москви не вказав, яким саме препаратом потрібно щепитися. Скоріше за все, мова йде про вітчизняну вакцину "Спутник V".

Також в офіційному повідомленні міського голови мовиться, хто профінансував таку ініціативу.

"Але головний виграш для тих, хто щепиться, не можна порівнювати з жодною машиною. Це власне здоров'я і душевний спокій", – підкреслив Собянін.

Зазначимо, що наразі ефективність російської вакцини "Спутник V" не підтверджена профільними міжнародними органами.

Вакцинація у Росії: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко